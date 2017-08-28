Латвийская торгово-промышленная палата (ЛТПП), Латвийская ассоциация коммерческих банков (ЛАКБ), Латвийская ассоциация недвижимости LANIDA и Национальный альянс девелоперов недвижимости (НАДН), проанализировав результаты разработанной Министерством экономики программы гарантий на покупку жилья, пришли к выводу, что программу необходимо продолжать и в следующем году, предусмотрев для нее в государственном бюджете необходимое финансирование.

ЛТПП, ЛАКБ, LANIDA и НАДН подготовили и направили руководителям государства письмо, в котором обоснована необходимость продолжать эту программу.

По данным государственного учреждения развития Altum, до конца 2016 года в рамках этой программы свое первое жилье смогли приобрести 4106 семей. Поэтому продолжение и расширение этой успешно начатой программы имеет государственную важность и в последующие три года – она расширит возможности семей в покупке жилья, будет стимулировать строительство, рынок недвижимости и станет одним из стимулов в развитии экономики страны.

"Свое первое жилье чаще хотят купить молодые семьи, чьи доходы достаточны для получения кредита, но не хватает средств на первый взнос при приобретении жилья. С начала действия программы гарантий при покупке нового жилья предоставлено более 5000 гарантий, поддержку получили 7279 детей. Программа является эффективным средством в решении проблемы доступности жилья, позволяя молодым семьям получить желанные ключи от квартиры", - отмечает председатель правления ЛАКБ Санда Лиепиня.

"Молодые семьи – это потенциал Латвии, они думают о детях, их воспитании, безопасности и сами находятся в возрасте расцвета, чтобы платить налоги и поднимать экономику. Если мы позаботимся о них на государственном уровне, то эти люди будут не только заинтересованы работать, но и будут в определенном смысле привязаны к государству, чтобы не уезжать. Пришел момент, когда нужно думать ответственно, поэтому я призываю сохранить программу, позаботившись тем самым о будущем всей Латвии", - говорит председатель правления ЛТПП Янис Эндзиньш.

Авторы письма, характеризуя ситуацию на рынке недвижимости, указывают, что Латвия с точки зрения инвестиций в развитие нового жилого фонда значительно отстает от соседних Литвы и Эстонии: в Эстонии в 2016 году построено 4732 единиц нового жилья (3221 квартира и 1511 домов на одну и две семьи), в Литве это количество составило 12 703 (5179 квартир и 7524 дома), а Латвия значительно отстает – в прошлом году построено только 2200 единиц нового жилья (1066 квартир и 1134 дома на одну и две семьи). Это в два раза меньше, чем в Эстонии, и в пять с половиной раз меньше, чем в Литве.

"В период, когда тенденции в сфере строительства и недвижимости неблагоприятны, падает количество выданных разрешений на строительство и уменьшаются частные инвестиции в новую недвижимость в Латвии (в 2014 году – 366 млн евро, в 2015 году – 343 млн евро, в 2016 году – 361 млн евро), эта программа является одним из немногих механизмов, помогающих реально решать социальные и демографические проблемы, уменьшающих эмиграцию молодых людей", - считает председатель правления НАДН Мартиньш Ванагс.

"Известно, что среднестатистическому домашнему хозяйству в Риге требуется больше двух лет (24.7 месяца), чтобы собрать средства на первый взнос в размере 15% при покупке жилья в кредит. Еще труднее семьям в том случае, если на первый взнос нужно копить параллельно расходами на аренду. С ростом экономики и сохранением положительного настроения у населения спрос на жилье будет расти. Активность в строительном секторе (количество разрешений на строительство новых жилых домов выросло на 50% - данные первого квартала этого года) также подтверждает, что отрасль сможет обеспечить предложение жилья. Если бы не было этой программы, для части семей собственное жилье оставалось бы мечтой. Жителям Латвии новое жилье необходимо так же, как литовцам и эстонцам, поэтому государству не следует отказываться от программы гарантий на покупку жилья, которая зарекомендовала себя как успешная и необходимая для молодых семей и оказывает позитивный эффект на народное хозяйство", - считает председатель правления LANIDA Эдгар Шинс.

В письме также положительно оценивается инициатива Министерства экономики предусмотреть в законе "О помощи в решении квартирного вопроса", что на гарантию в рамках программы поддержки при покупке нового жилья могут претендовать не только лица, живущие по крайней мере с одним несовершеннолетним ребенком, но и лица, живущие и обеспечивающие по крайней мере одного молодого человека в возрасте до 24 лет, а также лица, получившие профессиональное или высшее образование и находящиеся в возрасте до 35 лет (так называемые молодые специалисты).

С учетом влияния программы гарантий в покупке жилья на решение социальных, демографических проблем и ее роли в стимулировании экономики Латвийская торгово-промышленная палата, Латвийская ассоциация коммерческих банков, Латвийская ассоциация недвижимости LANIDA и Национальный альянс девелоперов недвижимости призывают Министерство финансов и Кабинет министров поддержать инициативу Министерства экономики о расширении сферы действия программы и выделить на программу необходимые средства.