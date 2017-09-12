Молокоперерабатывающее предприятие Jaunpils pienotava нашло альтернативы экспорту в Россию, и сейчас сыр и творог, изготовленные предприятием, пользуются спросом в США, Германии и других странах, сообщили агентству LETA в Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов.

Председатель правления Piena ceļš Раймонд Миса сообщил, что кооператив Piena ceļš и принадлежащее ему Jaunpils pienotava успешно преодолели сложности, связанные с "молочным кризисом".

В 2016 году предприятию удалось поднять прибыль до 829,28 тыс. евро, из которой 754 тыс. евро вложено в развитие - увеличение мощностей по производству творога на 30%, модернизацию водоочистных сооружений, а 75 тыс. евро выплачено дивидендами.

Эти цифры показывают, что принадлежащее фермерам молокоперерабатывающее предприятие может работать успешно.

Миса прогнозировал, что в этом году высокие показатели удастся сохранить.