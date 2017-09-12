Председатель правления Piena ceļš Раймонд Миса сообщил, что кооператив Piena ceļš и принадлежащее ему Jaunpils pienotava успешно преодолели сложности, связанные с "молочным кризисом".
В 2016 году предприятию удалось поднять прибыль до 829,28 тыс. евро, из которой 754 тыс. евро вложено в развитие - увеличение мощностей по производству творога на 30%, модернизацию водоочистных сооружений, а 75 тыс. евро выплачено дивидендами.
Эти цифры показывают, что принадлежащее фермерам молокоперерабатывающее предприятие может работать успешно.
Миса прогнозировал, что в этом году высокие показатели удастся сохранить.