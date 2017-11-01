Как следует из сообщения АО Latvenergo бирже Nasdaq Riga, в заявлении собранию акционеров Sadales tīkls Пинкулис обосновывает свое решение ответственностью за недочеты во внутреннем нормативном контроле предприятия.

В среду 1 ноября собрание акционеров Sadales tīkls рассмотрело заявление Пинкулиса и решило отозвать его от выполнения обязанностей председателя правления предприятия.

Пока правление Sadales tīkls будет работать в составе трех членов. Работу в правлении продолжат Байба Приедите, Инга Аболиня и Раймонд Скребс. Обязанности председателя правления будет исполнять Приедите.

На вакантные места членов правления Sadales tīkls будет объявлен открытый конкурс.

На прошлой неделе с должности члена правления и директора по развитию Sadales tīkls ушел Роланд Лусверис.

Как сообщалось, АО Sadales tīkls вводило в заблуждение Министерство экономики по срокам сдачи в эксплуатацию станций когенерации, говорится в докладе Минэкономики по результатам оценки нормативных актов и их изменений в связи со скандалом о мошенничестве с производством электроэнергии в рамках обязательной закупки.