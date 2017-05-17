Реализация предложенной министерством финансов налоговой реформы приведет к тому, что в следующем году из-за повышения акцизного налога продающиеся в магазинах сорокоградусные алкогольные напитки подорожают. Повышение цен составит не менее 1,10 евро за литр, сообщают в Латвийской ассоциации алкогольной отрасли (ЛААО).

В то же самое время ожидаемое повышение акзицного налога приведет к тому, что поллитровая бутылка пива крепостью 5% подорожает только на 4 цента. В ЛААО считают, что акцизный налог на пиво должен увеличиваться стремительнее, чтобы за время реформы он приблизился или сравнялся с акцизом на сидр. Если акциз на 0,5 литра 5%-го пива сейчас составляет 11 центов, то на такой же объем сидра - 32 цента.

Директор ЛААО Давис Витолс отмечает, что для более крепких и других алкогольных напитков повышение акциза не должно быть столь стремительным. Предложенное минфином повышение акциза для крепких алкогольных напитков (крепостью свыше 15,2%) по сравнению с нынешним уровнем является слишком существенным. При таком повышении потребление алкоголя может снизится на 10-12%, поэтому снизятся поступления в госбюджет от акцизного налога и налога на добавленную стоимость.

Кроме того, нелегальная торговля алкоголем в Латвии все еще составляет 25% рынка, и резкое повышение налога приведет к еще большему ее расцвету.

По расчетам ЛААО, если налог вырастет на 3,5% за 100 литров абсолютного алкоголя, как предусматривалось ранее, в 2018 году государство может получить на 28 млн евро больше, чем в том случае, если налог вырастет на 15,2%, как это предусматривает реформа. Основа таких прогнозов - анализ ситуации в Эстонии, где налог на алкоголь был повышен ранее.

Ассоциация напоминает также, что в прошлом году торговля алкоголем у границы с Эстонией принесла бюджету Латвии дополнительно 15-20 млн евро и способствовала созданию 200 рабочих мест.