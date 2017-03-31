Принадлежащий эстонской фирме Crazydeal Group сайт не выполнял свои обязательства, то есть не поставлял потребителям товары и не возвращал уплаченные деньги. В ЦЗПП считают, что фирма и в дальнейшем может не вернуть деньги потребителям.
ЦЗПП и Европейский центр информирования потребителей получили 105 жалоб в связи с покупками на crazydeal.lv.
Потребители жаловались на то, что сайт не доставляет купленные товары в указанные в купонах сроки, а также откладывает доставку на более поздний срок. Потом фирма сообщает, что сделка аннулирована, а деньги будут возвращены потребителю в течение 14 дней. Однако crazydeal.lv не вернул деньги покупателям, совершившим покупки на сумму от 15 до 100 евро.
С помощью Европейского центра информирования потребителей удалось вернуть деньги покупателям по итогам рассмотрения 25 жалоб. С февраля фирма прекратила возвращать деньги. В январе она была включена в "черный список" эстонского Совета по защите прав потребителей (СЗПП).
С фирмой невозможно связаться, а СЗПП в феврале оштрафовал ее, а также обратился по поводу ее деятельности в полицию.
В ЦЗПП отмечают, что сейчас единственный способ взыскания денег с фирмы - это обращение в суд.