Как сообщил на пресс-конференции по итогам встречи Кучинскис, обсуждался широкий круг вопросов, в том числе проделанная работа, в частности, координация закупок в оборонной сфере, пограничное сотрудничество по предотвращению незаконной миграции на латвийско-литовской границе и другие.

"Сегодня была конструктивная встреча, потому что мы обсудили важные для обеих сторон вопросы. Мы говорили о возможностях расширения договорно-правовой базы обеих стран, развитии экономического сотрудничества, а также договорились ускорить работу, связанную с подписанием договоров о границе и экономическом сотрудничестве", - сказал латвийский премьер.

Главы правительств обсуждали также реализацию проекта Rail Baltica и вопросы энергетической независимости Латвии и Литвы.

Литовский премьер-министр подчеркнул, что энергетическая независимость стран Балтии является важным вопросом. Он отметил, что Клайпедский СПГ-терминал позволит обеспечить газом все три страны Балтии и часть севера Польши. Это хороший пример того, как страны Балтии могут взаимодействовать, сказал Сквернялис.

"У Литвы заключены договоры о поставках газа из США, и это подтверждает, что возможности получать независимые поставки расширяются. Для того чтобы страны Балтии устранили зависимость от одного поставщика газа, необходимо продолжать работу над общими проектами с участием Клайпедского терминала, Инчукалнского подземного газохранилище и т.д.", - сказал литовский премьер.

Говоря об электросетях, Сквернялис отметил, что и в этой сфере в настоящее время имеется зависимость от России. "Необходимо сделать все, чтобы электросети стран Балтии были синхронизированы с Европой. Надеюсь, что в 2018 году, когда мы будем отмечать столетие наших стран, электроэнергетические проекты будут завершены", - сказал премьер Литвы, добавив, что у Латвии и Литвы есть все возможности развивать более динамичные отношения в таких областях, как экономика, культура и оборона.