Зарплата президента Банка Латвии Илмара Римшевича в прошлом году составила 150 824 евро, что на 13 187 евро больше, чем в 2015 году, когда он получил 137 007 евро, свидетельствует информация из поданной им декларации должного лица.

При этом свои накопления глава центробанка страны держит в том банке, который возглавляет, а также лишь в двух коммерческих банках страны. В Банке Латвии у него отложено 67 133 евро, в Swedbank — 20 246 евро, а в Nordea Bank — 8228 евро.

В прошлом году Илмар Римшевич погасил значительную часть своих долговых обязательств. Если в 2015 году он был должен 197 012 евро, то в 2016 уже лишь 96 646 евро.

Также из его декларации можно узнать, что глава Банка Латвии получил 40 500 евро от Марии Сотниковой, причем причина — не указана. В Nordea Bank в качестве процентов Римшевич получил 228 евро.

В его пользовании по-прежнему находится автомобиль Audi A8 2008 года выпуска, а в собственности — земля и квартира в Юрмале, два участка земли и здание в Гаркалнском крае и три участка земли и здание в Юркалнской волости.