Принадлежащее государству "Финансовое учреждение развития Altum" в прошлом году получило прибыль в размере 4,025 млн евро, сообщила агентству LETA специалист по связям с общественностью этой организации Сандра Эглите.

Она также сказала, что в среду, 24 мая, на собрании акционеров был утвержден отчет о деятельности Altum в 2016 году. По решению акционеров полученная в прошлом году прибыль направлена в резервный капитал Altum и будет использована для обеспечения дальнейшей успешной деятельности учреждения.

"Хороший финансовый результат достигнут за счет увеличения объемов деятельности Altum и снижения административных расходов. В прошлом году улучшилось качество кредитного портфеля. Также мы приложили большие усилия, чтобы повысить уровень знаний предпринимателей и жителей об использовании различных инструментов финансовой поддержки. Это привело к тому, что спрос на финансирование стал более качественным, и это отразилось на финансовых показателях нашей деятельности", - прокомментировал результаты работы председатель правления Altum Рейнис Берзиньш.

В этом году Altum продолжит расширять ассортимент инструментов финансовой поддержки, чтобы оказывать помощь как можно большему числу предприятий разной величины и уровня развития.

"Значительные средства будут выделяться в сфере рискового капитала, в том числе 15 млн евро будет вложено в фонды акселерации и 60 млн евро – в фонды посевного и начального капитала. Среди приоритетов этого года – успешное освоение программы повышения энергоэффективности многоквартирных жилых зданий (до конца года в виде грантов планируется выдать более 10 млн евро) и более широкое использование гарантий по кредитам и прямых займов в среде предпринимателей. Планируем, что в этом году объем новых сделок с использованием инструментов финансовой поддержки Altum составит примерно 180 млн евро, что с учетом долевого участия получателей поддержки составит 290 млн евро", - сказал Берзиньш.

В прошлом году в рамках программ поддержки Altum предоставило 430,9 млн евро, это на 59,4 млн евро больше, чем в 2015 году, в том числе сумма гарантий составила 147,9 млн евро, сумма займов - 217,4 млн евро, а вложения в фонды рискового капитала - 65,6 млн евро. Портфель финансовых инструментов формировали 11 449 проектов.