Консолидированная выручка группы за год выросла на 12,9% до 206,621 млн. евро, говорится в отчете Bite Lietuva, предоставленном литовскому Центру регистров.
В документе также отмечается, что в конце марта этого года дочерняя компания группы Bite Latvija подписала договор о приобретении латвийской телекоммуникационной компании Unistars за 1,05 млн. евро.
В группу входит головная компания Bite Lietuva, ее дочерние компании TeleTower, Eurocom, Bites salonu tinklas и латвийские Bite Latvija, TeleTower и Bite Latvija Retail. Чистая прибыль только основной группы компаний в прошлом году, по сравнению с 2015 годом, сократилась в 2,6 раза до 8,355 млн. евро, доходы выросли на 14,6% до 150,606 млн. евро.