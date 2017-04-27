В прошлом году консолидированная чистая прибыль телекоммуникационной группы Bite, контролируемой международной компанией по управлению инвестициями Providence и работающей в Литве и Латвии, составила 19,356 млн. евро - на 68,6% больше, чем в 2015 году, когда она достигали 11,481 млн. евро.

Консолидированная выручка группы за год выросла на 12,9% до 206,621 млн. евро, говорится в отчете Bite Lietuva, предоставленном литовскому Центру регистров.

В документе также отмечается, что в конце марта этого года дочерняя компания группы Bite Latvija подписала договор о приобретении латвийской телекоммуникационной компании Unistars за 1,05 млн. евро.

В группу входит головная компания Bite Lietuva, ее дочерние компании TeleTower, Eurocom, Bites salonu tinklas и латвийские Bite Latvija, TeleTower и Bite Latvija Retail. Чистая прибыль только основной группы компаний в прошлом году, по сравнению с 2015 годом, сократилась в 2,6 раза до 8,355 млн. евро, доходы выросли на 14,6% до 150,606 млн. евро.