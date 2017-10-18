В этом году значительно выросли доходы за реализацию услуг телевидения. Рост доходов от услуг развлекательной платформы Shortcut достиг 66%. Хорошие показатели достигнуты благодаря работе дата-центра (рост на 23%), а также резко выросли доходы от рекламы, которые удалось удвоить, по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Успешно развивается в этом году торговля техникой, что обусловлено расширением ассортимента, развитием lattelecomveikals.lv и возможностью рассроченного платежа. По сравнению с тем же периодом прошлого года, за первые девять месяцев доходы от торговли техникой выросли на 67%. На 17% выросли доходы от разработки программного обеспечения.

Предлагаемой компанией Lattelecom услугой поставки электроэнергии tet воспользовались уже 12 000 клиентов. В сентябре начал работу Lattelecom дата-центр открытого типа, где местные и иностранные телекоммуникационные операторы и интернет-провайдеры могут создавать свою инфраструктуру, устанавливая соединения с другими операторами.

В группу Lattelecom входят предприятия: Lattelecom, Lattelecom BPO, Citrus Solutions, Lattelecom Technology, Media 360 и Балтийская Компьютерная академия. Lattelecom также принадлежит 23% предприятия SIA Latvijas Mobilais Telefons. Lattelecom принадлежит государству в лице Агенства приватизации (51%) и дочернему предприятию концерна Telia Company – зарегестрированному в Дании Tilts Communications (49%).