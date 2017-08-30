На результаты позитивно повлияла большая выработка Даугавских ГЭС, а также увеличение поступлений от услуг распределения.

Поступления концерна в первом полугодии составили 478,9 млн евро (годом ранее - 475,9 млн евро).

В сообщении говорится, что концерн Latvenergo диверсифицировал свой торговый портфель и начал под брендом Elektrum продажу природного газа юридическим клиентам в Латвии.

В первом полугодии 2017 года было произведено 3147 гигаватт-часов электроэнергии, что на 29% больше, чем годом ранее. Произведено 1574 GWh тепловой энергии. Клиентам продано 3541 GWh электроэнергии: в Латвии 2359 GWh, в Литве 695 GWh и в Эстонии - 487 GWh.

Общий объем инвестиций за шесть месяцев по сравнению с тем же периодом годом ранее увеличился на 13,2 млн евро или 17% до 92,8 млн евро.