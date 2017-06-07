Оборот предприятия Rīgas centrālais termināls в прошлом году составил 36,932 млн евро, что на 2,4% меньше по сравнению с 2015 годом. Прибыль компании выросла на 65,9% и составила 2,8 млн евро, свидетельствует информация Crediweb.lv.

В годовом отчете руководство компании сообщает, что в прошлом году на предприятии было перевалено 10,6 млн тонн грузов, что на 11,6% больше по сравнению с предыдущим годом. Прирост произошел преимущественно за счет насыпных грузов.

В 2015 оборот компании составил 37,8 млн евро, прибыль - 1,69 млн евро.

Rīgas centrālais termināls принадлежит фирме Rīgas tirdzniecības osta, крупнейшим совладельцем которого выступает фирма MCH investīcijas, свидетельствует информация Crediweb.lv. В свою очередь, MCH investīcijas опосредованно контролируется семьями экс-политиков Андриса Шкеле и Айнарса Шлесерса.