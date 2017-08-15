В финансовом отчете говорится, что прошлый год был экономически стабильным и успешным. Закончились все тяжбы со Службой государственных доходов (СГД), и Lage Ko выплатило весь нанесенный государству ущерб.

В прошлом году у предприятия не отчуждались основные средства и не создавались накопления для начетов СГД, поэтому Lage Ko удалось получить прибыль.

Компания планирует открыть в Риге новый ресторан.

В 2015 году оборот Lage Ko составил 6,156 млн евро, убытки - 276 347 евро. Уголовное дело об уклонении предприятия от налогообложения было начато в конце 2014 года.