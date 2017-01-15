Внезапный уход одного ценного сотрудника может застать руководителя врасплох, не говоря уже об увольнении нескольких членов команды. Потеря "звёздных" кадров может серьёзно навредить бизнесу, особенно если речь идёт о небольшой компании. Именно поэтому каждому руководителю необходимо следить за поведением подчинённых, тем более что приметы готовящегося к "побегу" работника довольно типичны, считает американский эйчар-специалист Линн Тейлор, автор книги "Приручи грозного офисного тирана: как управлять поведением босса и процветать на работе".

Имидж-преображение: больше не casual

Не во всех компаниях действует офисный дресс-код. Руководителям организаций, в которых принят свободный стиль одежды, нужно обращать внимание на сотрудников, которые резко сменили джинсы и пуловер на деловой костюм, предупреждает Наталья Хамова, руководитель кадровой службы компании Lush Russia. Скорее всего, такой сотрудник подыскивает новую работу, во время рабочего дня или по его окончании у него назначено собеседование, объясняет Хамова.

— Например, в нашей компании самый распространённый стиль одежды — casual, поэтому если мы видим резкие перемены во внешнем виде сотрудника, то обычно обращаемся к сайтам по поиску работы — смотрим, не разместил ли "подозреваемый" своё резюме.

Маниакальное желание разделаться с работой

— В моей команде был сотрудник, который весьма ценился на рынке труда и считался "звёздным" — его почта ломилась от предложений о работе. К сожалению, я упустил тот момент, когда он принял решение уйти, — вспоминает Дмитрий Пухтин, директор по продажам Touch Instinct.

Тогда Пухтин определил для себя несколько признаков того, что сотрудник задумал сменить место работы, и он советует другим руководителям обратить на них своё внимание.

— У человека, который от меня ушёл, появилось маниакальное желание разделаться со всеми делами побыстрее. Ему стало неважно то, как хорошо он выполнит работу, что несвойственно сотруднику, который считается "звёздным". Конечно, качество от такого отношения страдало.

С одной стороны, спад продуктивности может быть следствием обычной усталости или профессионального выгорания, парирует Кирилл Медведев, эйчар-директор SearchInform.

— Если эффективность заметно ухудшилась или застыла на одном уровне, возможно, сотрудник уже на низком старте. Но здесь важно понимать: сам по себе спад производительности ничего не значит и даёт почву для подозрений только в том случае, если складывается воедино с другими сигналами.

Хронические опоздания и отлучки

Дмитрий Пухтин и Кирилл Медведев отмечают, что частые отлучки в рабочее время — тревожный сигнал для руководителя. Если сотрудник зачастил с просьбами "буду сегодня позже" или "мне нужно уйти с работы пораньше", при этом не может чётко аргументировать причину резко изменившегося распорядка дня, то это одна из косвенных улик против беглеца.

Конечно, будет сложно отследить частые отлучки сотрудника, у которого свободный график в компании, объясняет Пухтин и предлагает работодателям отметить ещё один факт, которому он в своё время не придал особого значения.

— Сотрудники, которые собираются уволиться, болеют чаще обычного и хаотично используют свои отгулы. Так, в свободное от работы время они подыскивают новое место.

Внеплановый отпуск

Владимир Моженков, бизнес-тренер, член совета директоров "Автоспеццентр", считает, что просьба предоставить отпуск не по графику — один из признаков того, что сотрудник планирует уволиться.

— В таких случаях иногда находчивые сотрудники убивают сразу двух зайцев: используют свой отпуск, чтобы получить отпускные, и в это же время проходят испытательный срок в другой организации.

Тот, кого одолевает апатия

Елена Смольянинова, эйчар-директор компании BusinesSvita, и Анастасия Сергеева, генеральный директор Total Beauty School, считают, что сотрудника, который решил уйти из компании, выдаёт настроение. Обычно его одолевает апатия и он становится безынициативным, уверены они.

По словам Смольяниновой, ценные кадры, как правило, активные специалисты, которые часто выступают с предложениями по развитию бизнеса.

— Если вдруг такой человек охладевает к процессам, происходящим внутри компании, становится безразличным и просто соглашается со всеми изменениями, то вполне вероятно, что его равнодушие связано как раз с планами поменять работу.

— Если активист на протяжении последнего месяца работы стал отмалчиваться на деловых встречах, его почти не видно и не слышно, — соглашается Сергеева, — значит, работа перестала вдохновлять его и, скорее всего, он уже просматривает вакансии других компаний.

Тем работодателям, которые заметили перемену в настроении значимого для компании сотрудника, Кирилл Медведев советует прислушаться к разговорам коллег: зачастую работник, который решил уволиться, высказывает своё недовольство условиями труда или зарплатой товарищам по цеху.

— После этого нужно поговорить с подчинённым — разобраться, в чём заключается причина ухода, и найти оптимальное решение для двух сторон, — говорит Кирилл.

Беглецов выдают посты в соцсетях

— По той информации, которую подчинённые публикуют на своих страницах в соцсетях, легко можно понять, что они планируют предпринять, — делится Сергеева.

— Мотиваторы и демотиваторы на тему того, как человек устал от работы, выдают сотрудников, которые решили уволиться. Мало того, кто-то из них прямым текстом пишет: "Меня всё достало, пора что-то менять", — продолжает она.

— Сотрудники обсуждают недовольство работой не только вслух, но и в переписке в соцсетях, в чатах и тому подобное, — говорит Кирилл Медведев. — Мы отслеживаем посещение сайтов по трудоустройству с помощью собственной DLP-системы. Если это не сотрудник кадровой службы, активность на таких сайтах вызывает вопросы. Между прочим, система может зарегистрировать отправку резюме по почте и переписку по теме поиска работы в Skype, мессенджерах и социальных сетях. У нас в компании был случай, когда конкуренты попытались переманить одного из ведущих специалистов службы технической поддержки. Контур информационной безопасности зафиксировал входящие сообщения от сотрудницы HR-департамента конкурирующей компании. В итоге служба безопасности включила сотрудника в группу риска, и спустя два дня система оповестила о том, что сотрудник получил письмо с предложением пройти собеседование. Мы пригласили работника для беседы, в ходе которой выяснилось, что специалист не планировал уходить к конкурентам, его просто интересовало, сколько он стоит на рынке труда.

Входящий вызов от тайного работодателя

Будьте начеку, если ваш подчинённый начал получать больше входящих звонков, чем обычно, отмечает Кирилл Медведев.

— Если, отвечая на звонок, сотрудник обращается к собеседнику на "вы", просит его подождать, а после выбегает из кабинета, не исключено, что он ведёт переговоры о новой работе.

Больше не друзья

Во многих компаниях складываются тёплые отношения между боссом и подчинённым: руководитель в курсе, что происходит в жизни у сотрудника, как обстоят дела у его мамы и как он обычно проводит выходные. По словам Кирилла Медведева, такой руководитель сразу поймёт, кто из подчинённых недоволен своей работой.

— Человек стал закрытым, разговоры не клеятся, сотрудник неохотно делится с вами информацией, избегает разговоров. Создаётся такое ощущение, что он чувствует себя виноватым.