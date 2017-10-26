Латвийский производитель косметики Stenders в этом году был очень близок к неплатежеспособности, поэтому его продажа принадлежащему гражданам Китая фонду CICC Ehealthcare Investment Fund была единственным выходом из сложной ситуации, рассказал экс-совладелец Stenders Янис Берзиньш в интервью проекту "Delfi TV с Янисом Домбурсом".

Янис Берзиньш объяснил, что существенные сложности на предприятии начались в начале 2017 года. Они возникли, потому что предприятие некоторое время работало за счет ранее привлеченных инвестиций. Большое влияние на ситуацию оказала и многолетняя убыточность: из-за неправильной стратегии компания работала с убытками четыре года подряд.

Стратегия подразумевала сфокусировать бизнес в Азии, но это решение оказалось неправильным, потому что Азия - это слишком большой регион для фокусировки, признал Берзиньш. Неудачные действия компании на Филиппинах и в Сингапуре создали большие издержки и крупные убытки.

По словам Берзиньша, последний финансовый год (отчетность за этот год еще не опубликована) тоже стал убыточным для Stenders, что также послужило одной из причин продажи компании инвестору.

Бизнесмены из Китая, в конце концов, стали единственным вариантом спасения предприятия, хотя чуть ранее у Stenders было два потенциальных покупателя: партнеры по франшизе из Китая и Португалии. Но с учетом ситуации в компании, а также того факта, что 40% оборота Stenders генерировалось за счет китайского рынка, поэтому предложение китайских предпринимателей стало предложением, от которого нельзя отказаться.

Оценив состояние предприятия, терпящего убытки и находящегося в шаге от банкротства, а также большую роль китайского рынка в обороте компании и действующие 100 магазинов в Китае, бывшие совладельцы Stenders решили принять предложение китайских инвесторов.

Берзиньш не раскрыл сумму сделки, но пояснил, что полученных от продажи средств хватило для погашения долгов.

Как писал портал Delfi, в конце сентября 2017 года единственным владельцем Stenders стало зарегистрированное на Каймановых островах предприятие CICC Ehealthcare Investment Fund. Со 2 октября председателем правления предприятия стала гражданка Китая У Кся.

Оборот Stenders в 2016 году составил 8 млн евро, убытки - 633,4 тыс. евро. Компания Stenders учреждена в 2001 году. Сейчас косметику Stenders можно приобрести в 27 странах мира.