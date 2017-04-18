Ища покупателей на объекты, продавцам приходится считаться не только с фактором цены, но и со сроком окупаемости инвестиций, заявили эксперты в разговоре с изданием. Председатель правления Latvijas kuģniecība Роберт Киркупс также отмечает, что в нынешней ситуации продажа собственности входящего в концерн SIA Lasco Investment (LI) будет не такой быстрой.

LI принадлежит Дом печати и земля под ним. Киркупс надеется, что продать объект удастся за три месяца, потому что потенциальных покупателей несколько. Объект стоит миллионы, и реализация проекта потребует, возможно, 5-10 лет.

Киркупс обмолвился, что покупатель будет из региона, но наверняка ничего знать нельзя, потому что объектом интересовались и китайские инвесторы, и клиенты из бывшего СССР. "Разговоров много, но нужно дойти до реальных денег", - сказал предприниматель.