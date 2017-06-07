Срок продажи имущества неплатежеспособного металлургического предприятие KVV Liepajas metalurgs продлен до 16 августа, cообщил администратор неплатежеспособности предприятия Гунтарс Корс.

Администратор продли срок продажи имущества с учетом полученных предложений инвесторов, времени, необходимого на организацию международной процедуры продажи, оценку предложений, получение дополнительно запрошенных документов, и просьбы инвесторов посетить завод.

Согласно закону о неплатежеспособности срок продажи имущества составляет шесть месяцев со дня объявления процесса неплатежеспособности, т.е. он истек 16 марта, но был продлен до 16 июня.

30 мая министр экономики Арвил Ашераденс сообщил, что шесть потенциальных инвесторов подали не обязывающие предложения, и правительство дало зеленый свет на дальнейшие переговоры.

Администратор KVV Liepаjas metalurgs в установленный срок получил требования кредиторов на общую сумму 116,58 млн евро, в том числе требования 395 работников предприятия на общую сумму 722,8 тыс. евро.

Лиепайский суд 16 сентября 2016 года объявил металлургический завод KVV Liepаjas metalurgs неплатежеспособным.