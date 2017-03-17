Срок продажи имущества неплатежеспособного предприятия KVV Liepajas metalurgs продлен до 16 июня, cообщил агентству LETA представитель администратора неплатежеспособности предприятия Дзинтарс Хмиелевскис.

Срок продлен с учетом большого объема работы, связанной с подготовкой информации и информированием инвесторов.

Хмиелевскис сообщил, что в настоящее время уже получены подтверждения интереса к предприятию со стороны ряда инвесторов.

Согласно закону о неплатежеспособности срок продажи имущества составляет шесть месяцев со дня объявления процесса неплатежеспособности, т.е. он истек 16 марта. План продажи имущества остался прежним - администратор рекомендует продавать его как единое целое, поскольку только в таком случае на заводе можно восстановить производство.

Ранее Хмиелевскис заявил, что продажа имущества предприятия как единого целого будет возможна только в том случае, если оно вызовет достаточно большой интерес со стороны инвесторов, а предложенная цена будет соответствовать интересам кредиторов.

Администратор KVV Liepаjas metalurgs в установленный срок получил требования кредиторов на общую сумму 116,58 млн евро, в том числе требования 395 работников предприятия на общую сумму 722,8 тыс. евро.