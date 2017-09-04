Претенденты на должность должны иметь высшее образование, академическое или профессиональное, по крайней мере три года опыта работы на руководящей должности, желательно в сфере транспорта и связи, иметь представление о деятельности PV, опыт международного сотрудничества, представление о работе предприятий с государственным капиталом и навыки стратегического планирования. Требуется также, помимо государственного языка, очень хорошее владение английским и русским языками и безупречная репутация.

Заявки на конкурс можно подавать до 18 сентября.

Кандидаты, которые пройдут во второй тур, должны будут представить презентацию о развитии ПВ и сегмента пассажирских перевозок.

Предыдущий конкурс на должность председателя правления PV завершился безрезультатно. Было подано 11 заявок.

Срок полномочий прежнего председателя правления PV Андриса Лубанса истек.