Железнодорожная компания Latvijas Dzelzceļš (LDz) прогнозирует, что в этом году по железной дороге будет перевезено больше грузов, чем в 2016 году. Представители транзитной отрасли предполагают, что объем грузов в транзитном коридоре Латвии сократится.

Представитель LDz Марис Озолиньш заявил агентству LETA, что в этом году перевезенных грузов будет больше, так как уже в конце прошлого года наметилась положительная тенденция - наблюдался большой приток угольных грузов в направлении латвийских портов и даже возник затор составов.

Председатель правления Латвийской ассоциации логистики Нормунд Круминьш считает, что транзитной отрасли придется считаться с падением грузооборота, хотя снижение, скорее всего, не будет столь резким, как в 2016 году.

Круминьш надеется, что снижение грузооборота будет меньше 10%. Он подчеркнул, что в нынешних непростых условиях, в том числе с учетом планов России направлять все больше грузов в свои порты, необходимо активно искать новые грузы.

Исполнительный директор Латвийской ассоциации портов Карлис Лейшкалнс сказал агентству LETA, что прогнозы на 2017 год - очень осторожные. Скорее всего, падение грузооборота будет и в этом году, хотя и в меньшем размере, чем в 2016 году.

Президент общества "Балтийская ассоциация - транспорт и логистика" Инга Антане воздержалась от конкретных прогнозов, отметив, что поток грузов в Латвию зависит от различных обстоятельств, поэтому в настоящее время высказывать какие-либо прогнозы сложно. В то же время она указала, что сейчас особенно важно работать над поиском новых грузов, в том числе все заинтересованные стороны должны совместно продвигать единое предложение латвийского транзитного коридора для потенциальных клиентов.

За 11 месяцев 2016 года по инфраструктуре LDz было перевезено 42,88 млн тонн грузов, что на 15,6% меньше, чем за соответствующий период 2015 года.

В свою очередь в портах Латвии за этот период перевалено 56,95 млн тонн грузов, или на 10,9% меньше, чем за соответствующий период 2015 года.