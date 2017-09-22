Латвия активно включилась в борьбу стран Центральной и Восточной Европы за "продуктовое равноправие". Продовольственно-ветеринарная служба сравнит продающиеся в латвийских магазинах продукты мировых брендов с европейскими аналогами. Скорее всего, их состав будет разным - однако совершенно непонятно, к каким последствиям это может привести.

В чем проблема: "второй сорт" для "новой Европы"

Крупные производители продуктов питания и товаров для дома могут варьировать их состав на разных рынках. В результате вкус, внешний вид и консистенция одинаковых продуктов в соседних странах может различаться. В Европе такая практика существует давно: например, некоторые жители Латвии зарабатывают на доставке в страну стиральных порошков и других продуктов повседневного спроса из Германии. Считается, что порошок для немецкого рынка будет более качественным, чем точно такой же в латвийских магазинах.

Эта ситуация получила политическую подоплеку несколько лет назад, когда страны Центральной Европы - особенно, Венгрия, Чехия и Словакия - начали активную борьбу против политики двойных стандартов со стороны крупных производителей. В Венгрии служба контроля за безопасностью продуктов питания NEBIH сравнила 24 продукта, которые продаются в сетях Lidl и Aldi в Венгрии и Австрии. Выяснилось, что вафли Manner в Венгрии менее хрустящие, чем в Австрии, а венгерская Nutella отличается по вкусу и консистенции не в лучшую сторону. Позже такое же исследование было проведено в Словакии. Вывод: одинаковые продукты значительно различаются по качеству. В Австрии слаще кока-кола, в рыбных палочках iglo больше рыбы, а сыр Emmental по структуре отличается от австрийского - в нем не оказалось характерных дырок.

Обсуждение проблемы вышло на общеевропейский уровень, однако до последнего времени структуры ЕС не слишком активно искали пути ее решения. Предполагалось, что производители просто стараются подстроить свои продукты под вкусы потребителей в конкретной стране. Кроме того, на упаковке указывается реальный состав продукта, так что говорить о введении потребителей в заблуждение нельзя. "Призывы к обязательному выравниваю вкуса продуктов по всему ЕС - последнее, что нужно ЕС и потребителям", - заявил летом директор Центра выбора потребителей (Consumer Choice Center) Фред Рюдер.

Однако давление со стороны лидеров стран Центральной Европы все же дало свои плоды. В конце концов проблему признал и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. В сентябре в своей программной речи он заявил, что модель "двухскоростной Европы" - в том числе, и в вопросе качества продуктов - неприемлема. Ранее Еврокомиссия заявила о своей готовности оплатить сравнительные исследования качества продуктов в "новой" и "старой" Европе.

В сентябре же к борьбе активно подключилась и Латвия.

Что происходит в Балтии: меньше сока и сыра

Государственная продовольственно-ветеринарная служба Литвы уже провела свое исследование и сравнила 20 продуктов между собой. В йогурте Danone Activia с клубникой в Литве было обнаружено 8,2% клубники, а в Германии - 9%, йогурт различался на цвет и вкус. В кисло-сладком соусе Uncle Ben's Sweet and Sour корпорации Mars в Литве было 2,6% овощей, а в Германии - 2,7%. В состав персикового холодного чая Nestea в Литве входил подсластитель стевия, тогда как в Германии используется сахар.

В Латвии сравнительных исследований качества продуктов пока не проводилось. Однако министр земледелия Янис Дуклавс заявил 22 сентября, что Продовольственно-ветеринарная служба отберет 20 продуктов мировых производителей и сравнит их с европейскими аналогами. По его словам, это относительно дорогой процесс, который не ограничивается сравнением этикеток - потребуется лабораторный анализ.

Между тем, состав на упаковке уже сравнила газета NRA. По данным издания, в Германии крем Nutella содержит 7,5% сухого молока, в Латвии - 6,6%. В упаковке сыра Mozarella в латвийских магазинах пять ломтиков, в немецких - семь, а лимонад Schweppes в Германии содержит больше сока (3%, в Латвии - 2%).

Что говорят производители: вкусы разные, это нормально

Позиция производителей неизменна: они утверждают, что пытаются приспособить свою продукцию под вкусы людей из разных стран. Качество при этом якобы не страдает.

Так, представитель Coca-Cola Baltics Неле Нормак заявила BNS, что рецепты холодного чая Nestea производятся по одному рецепту, но все же различаются в зависимости от потребностей и привычек потребителей конкретной страны. "В Литве и других странах Балтии в персиковых чаях Nestea снижено количество добавленного сахара за счет использования натурального подсластителя (стевии). В Германии используется только сахар", - заявила она.

Представитель по связям с общественностью Danone в Балтийских странах Гедре Рачкаускайте заявила, что различный состав не означает, что продукт некачественный. Что же касается соуса Uncle Ben's Sweet and Sour, то, по словам директора Mars по корпоративным делам в странах Балтии, на Балканах и в странах Адриатического моря Скайсте Сруогайте, компания использует один рецепт для всех рынков. Разница показателей в исследовании литовских экспертов могла появиться за счет округления - соус содержит 2,66% овощей.