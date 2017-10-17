"Ситуация критическая. Запасы необходимого для производства картофеля заканчиваются на этой неделе", - сообщила главный агроном компании Aloja-Starkelsen, руководитель Латвийского союза картофелеводов и переработчиков Айга Краукле.

В сутки предприятию для переработки требуется около 300 тонн картофеля, но в конце недели такое количество, скорее всего, не будет доступно, поэтому придется остановить производство.

В этом году Aloja-Starkelsen заключило 102 договора с поставщиками картофеля, но 40 хозяйств еще даже не начали поставки. Пока предприятию доставлено лишь около половины необходимого объема сырья.