В первом квартале этого года в Латвии произведено 20,14 млн литров пива, что на 31,05% больше, чем за тот же период 2016 года, свидетельствуют данные Службы госдоходов об обороте акцизных товаров.

За три первых месяца года в Латвию ввезено 18,7 млн литров пива, что на 10,38% больше, чем за тот же период 2016 года. Для потребления в первом квартале передано 30,038 млн литров пива, что на 2,79% больше.

Экспорт пива из Латвии в этом году увеличился в 3,8 раза - если в первом квартале 2016 года было вывезено 1,829 млн литров пива, то в этом году - 6,952 млн литров.

В 2016 году в Латвии было произведено 73,95 млн литров пива, что на 13,66% меньше 2015 года.

В целом в первом квартале этого года в Латвии произведено 11,95 млн литров алкогольных напитков, не считая пива. По сравнению с первым кварталом 2016 года в этом году произведено на 0,14% больше алкогольных напитков, свидетельствуют данные Службы госдоходов об обороте акцизных товаров.

Наибольшее уменьшение объемов наблюдается в производстве вина - на 57,96%. Сокращение производства промежуточных алкогольных продуктов крепостью от 15% до 22% составило 11,98%, сброженных напитков крепостью до 6% - 9,58%. Увеличение объемов производства было в группе промежуточных продуктов крепостью до 15% - на 36,95%. По абсолютному содержанию алкоголя в напитках объемы производства в первом квартале снизились на 0,12%.

В 2016 году в Латвии было произведено 52,91 млн литров алкогольных напитков, не считая пива, что на 1,07% меньше 2015 года.