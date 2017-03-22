Сообщается, что Римаускас был арестован в Литве властями страны. Представитель прокуратуры заявил,что он все еще не имеет адвоката.

Согласно обвинительному заключению, в 2013 году или ранее Римаускас создал в Латвии компании, похожие названием на неназванного азиатского производителя компьютерного "железа". Затем он послал электронные письма двум работникам американских компаний, охарактеризованных в заключении как "международная технологическая компания" и "международная социальная сеть", и потребовал перевести деньги, предназначенные для азиатском компании, на счета своей фирмы в Латвии.

После того, как компании перевели свои средства в пользу латышской фирмы Римаускаса, последний быстро перечислил денежные средства на ряд счетов по всему миру, включая Латвию, Литву, Кипр, Словакию, Гонконг и Венгрию. Для того, чтобы у банков не возникло подозрений, Римаускас создал целый ряд поддельных счетов-фактур, договоров, а также писем, якобы подписанных руководителями компаний-жертв.

Римаускасу предъявляются обвинения в хищении, мошенничестве и отмывании денег, что грозит Римаускасу длительными тюремными сроками. Так, доказанное хищение влечет за собой срок не менее двух лет, обвинения в отмывании и хищении — сроками до 20 лет.