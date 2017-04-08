Спрос на мясо птицы в Латвии в последующие годы возрастет, прогнозировал председатель правления крупнейшего в Латвии предприятия по производству мяса птицы "Птицефабрика Кекава" Андрюс Пранцкявичюс.

"Спрос на мясо птицы растет во всех странах Европы, в том числе и в Латвии. Этому есть две причины. С одной стороны, килограмм мяса домашней птицы стоит недорого, с другой стороны, это здоровая еда", - сказал он.

В то же время спрос на свинину и говядину остается стабильным, а потребление баранины или крольчатины сравнительно невелико, так что мясо птицы популярнее, чем свинина, добавил глава предприятия.

Пранцкявичюс сообщил, что, по данным Центрального статистического управления, в 2015 году производство мяса птицы в Латвии выросло на 3,4%, а в мире на 2%.