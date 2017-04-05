Крупнейшая в Латвии птицефабрика "Кекава" вложила 3 млн евро в повышение уровня биобезопасности и качество содержания птиц, сообщили журналистам ее представители.

Инвестиции сделаны в модернизацию птичников, повышение биобезопасности инкубатора, внедрение усиленных гигиенических процедур, покупку специального оборудования для дезинфекции и специальной защитной одежды для работников. "Мы можем гордиться тем, что теперь находимся на одном уровне с Норвегией, Исландией и Швецией, и сейчас уже 86% куриц у нас вырастают без всякого соприкосновения с антибиотиками", - отметил председатель правления "Кекавы" Андрюс Пранцкявичюс.

Птицефабрика также ежегодно инвестирует более 0,5 млн евро в корма повышенного качества.

Два года назад предприятие начало работать над созданием особо благоприятной среды для выращивания птиц и свела к минимуму их заболеваемость. Птицу выращивают без использования ветеринарных лекарств, в том числе, антибиотиков.

Одним из целевых рынков и образцов для "Кекавы" является Скандинавия, где соблюдаются высочайшие требования к качеству продовольствия, а потребление антибиотиков - одно из самых низких в ЕС. "Кекава" стала первой птицефабрикой в Балтии, предлагающей на местном рынке и на экспорт мясо птицы повышенного качества с пометкой "Выращено без антибиотиков".

Контрольный пакет акций "Птицефабрики "Кекава" принадлежит литовской Linas Agro Group, в которую входят 28 литовских, латвийских, эстонских и датских предприятий.