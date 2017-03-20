На данный момент птичий грипп не зарегистрирован только в двух странах ЕС - Латвии и Эстонии, заявил в передаче LNT "900 секунд" генеральный директор Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) Марис Балодис.

Он предупредил, что в Литве птичий грипп зафиксирован в Клайпеде и Каунасе и через диких птиц обязательно распространится на Латвию.

Балодис сказал, что сейчас ПВС проводит превентивные проверки, к которым подключилась и полиция самоуправления. "Люди должны понимать, что свое поголовье надо беречь, потому что болезнь заразная и смертность составляет 100%", - добавил директор.

Если вирус коснется хозяйств с большим количеством птицы, государство понесет серьезные убытки - одна ферма примерно с миллионом птиц может обойтись в 5-6 млн евро, сказал Балодис.

Как сообщалось, с 1 марта вступил в силу запрет на содержание домашней птицы вне курятников.