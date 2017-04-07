Рижское здание Дом печати, которое пустует уже многие годы, может быть продано.

Появился потенциальный покупатель, готовый приобрести Дом печати, который принадлежит фирме LASCO Investment, владельцем которой является Latvijas kuģniecība. Об этом рассказал председатель правления Latvijas kuģniecība Роберт Киркуп.

"У нас есть потенциальный покупатель на это здание. Возможно, даже два покупателя. Кроме того, есть люди, которые изучают этот объект недвижимости. Поэтому могу сказать, что, возможно, будет продан даже этот объект", - пояснил глава Latvijas kuģniecība.

"Это действительно удивительный земельный участок - почти шесть гектаров в очень хорошем месте с видом на Даугаву, с хорошей инфраструктурой, недалеко от аэропорта, недалеко от старого города. Если кто-то купит эту недвижимость и будет ее развивать, то это будет очень хороший проект. Одновременно следует считаться с тем, что это проект на 5-10 лет", - сказал Киркуп.