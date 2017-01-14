Россельхознадзор пока не информировал Продовольственно-ветеринарную службу (ПВС) о каких-либо решениях в связи с возобновлением экспорта рыбных продуктов, в том числе шпрот, в страны Таможенного союза.

"ПВС предоставила российской службе все необходимые сведения - список предприятий, имеющих право экспортировать продукцию в Таможенный союз, сведения о тех действиях, которые были выполнены после российских проверок 2015 года", - сказала Мейстере. О результатах проверок 2016 года Россельхознадзор пока не сообщил.

На этой неделе помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко сообщил, что Россия может в этом году снять часть ограничений на поставки шпрот из стран Балтии. По его словам, в настоящее время федеральная служба ждет от балтийских коллег предложения по возобновлению поставок. По словам Алексеенко, прибалтийские предприятия должны гарантировать, что устранили нарушения, из-за которых и был введен запрет на поставку в Россию шпрот.

В ноябре прошлого года глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что ведомство подготовилось к частичному возобновлению поставок рыбных консервов с отдельных предприятий Латвии и Эстонии.

Запрет был введен в мае 2015 года. Ведомство объяснило это выявленными в этой продукции системными нарушениями.