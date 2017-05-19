Проверяя объявление, опубликованное в социальной сети Facebook, сотрудники Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) в офисном центре в Риге на ул. Селпилс обнаружили и изъяли нелегальную продукцию – баранину и субпродукты, а также консервы.

Инспекторы провели контрольную закупку. Выяснилось, что на консервах нет соответствующей маркировки, поэтому нельзя выяснить происхождение товара.

Распространитель ООО Bauernhof не имеет лицензии на производство, не имеет право распространять мясные консервы, поскольку является лишь поставщиком, который может распространять лишь продукцию, выращенную в собственном хозяйстве.

Замороженное мясо, как поясняют в Bauernhof, приобретено на домашней скотобойне. Но такую продукцию можно использовать только для собственных нужд, но не продавать.

Во время проверки было изъято 392 банки консервов с тушенкой, 21 коробка с субпродуктами, 55 кг замороженной баранины и 10 бараньих голов.

В настоящий момент в производстве находится дело об административном правонарушении.

Сотрудники ПВС также проверили объявленное, опубликованное на портале ss.lv о продаже частным лицом консервов и копчености из дичи. В этом случае констатирован нелегальный оборот продуктами, ведется дело об административном правонарушении.