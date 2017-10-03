Во вторник правительство намеревается рассматривать поправки к закону о государственном социальном страховании. Одна из поправок сформулирована следующим образом: "Работники микропредприятий не подлежат страхованию здоровья".

Это означает, что работники микропредприятий в следующем году будут дополнительно платить государству 1% от минимальной зарплаты или 4,30 евро ежемесячно (51,60 евро в год). Законопроект подразумевает, что ставка платежа за обязательное страхование здоровья будет увеличиваться: в 2019 году она составит 3% размера минимальной зарплаты, в 2020 году - 5%.

Если допустить, что минимальная зарплата останется неизменной, то в 2019 году размер ежемесячного платежа составит 12,90 евро (154,80 евро в год), а в 2020 году - 21,50 евро (258 евро в год). Это следует из уже переданного на рассмотрение в Сейм проекта закона о финансировании здравоохранения. Предполагается, что взносы на страхование здоровья будут платить примерно 300 000 человек, это принесет госбюджету дополнительный доход в размере 15,48 млн евро.