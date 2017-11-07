В течение ближайшего месяца работники лимбажского филиала автобусного перевозчика Cata и руководство профсоюза примет решение о начале забастовки, сообщил заместитель председателя профсоюза работников Cata Мартиньш Айзпуриетис.

Работники планируют обсудить начало забастовки с профсоюзами, попытаются вместе с юристами найти способы проведения забастовки, чтобы во время ее проведения не отменялись автобусные рейсы.

Работники лимбажского филиала недовольны тем, что работодатель перенес осуществление двух рейсов маршрута Рига - Лимбажи в филиал в Эргли, снизив объем работы и зарплату лимбажских работников. Кроме того, работникам не компенсируют время простоя, хотя они заняты на полную ставку.

В 2016 году оборот автобусного перевозчика Cata составил 11,27 млн евро, а убытки - 52 382 евро. На предприятии работает 431 человек.