Работодатели поддержали бы предложение, согласно которому работодатель не оплачивает работнику три первых дня на больничном, а не только первый день, как это происходит сейчас. Об этом говорят в Латвийской конфедерации работодателей (ЛКР).

Генеральный директор ЛКР Лига Менгельсоне отмечает, что, как полагают в организации, необходимо решить или упорядочить многие проблемы, связанные с системой социального страхования и здравоохранения. ЛКР призывает серьезно изучить эстонскую модель, предусматривающую, что риск за первые три дня на больничном ложатся на работника, за период с четвертого до восьмого дня - на работодателя, а в дальнейшем - на бюджет социального страхования.

"По статистике, в 2016 году латвийские работодатели оплатили 262 000 дней болезни работников", отметила Менгельсоне, добавив, что в Эстонии эта пропорция намного меньше, так как работодатель оплачивает только пять дней болезни работника, что оказывает меньшее влияние на экономику.

Как уже сообщалось, Министерство благосостояния в целях экономии средств пыталось предложить не оплачивать работникам не только первый день болезни, как сейчас, а первые три дня болезни. Об этом свидетельствовал включенный в повестку заседания правительства информационный доклад.

Минблаг предлагал установить, что работодатель выплачивает работнику деньги за период с 4-го по 11-й дни временной нетрудоспособности в размере не менее 75% среднего заработка работника за 4-й и 5-й дни и не меньше 80% - за 6 - 11-й дни болезни.

Однако министр благосостояния Янис Рейрс негативно оценил предложение возглавляемого им министерства по ограничениям в оплате больничных.

Рейрс пояснил, что доклад Минблага был подготовлен по поручению правительства, но сам он озвученные предложения оценивает негативно.

По мнению министра, лучшим решением было бы направить деньги Минздраву на введение системы электронного здравоохранения.