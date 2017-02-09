Собрав более 10 тыс. подписей граждан Латвии, с народной инициативой о введении прогрессивной налоговой системы в Сейм обратился Ансис Добелис. "Неравенство в Латвии достигло самого высокого в Европе, неприемлемого для цивилизованного общества уровня. Это значит, что налоги выше для тех, у кого маленькие доходы, а очень богатые платят совсем мало. Прогрессивная налоговая система - основа для создания в Латвии среднего слоя, для того, чтобы плоды роста экономики могли пожинать все, а не только узкая группа общества, и любой член общества честным трудом мог заработать достойную зарплату", - указывает он.

Парламентский секретарь минфина Эдгарс Путра напомнил, что уже сейчас в налоговой системе заложена определенная прогрессивность, которая действует через необлагаемый минимум. Однако министерство готово увеличить прогрессивность налоговой системы. Конкретные предложения будут оглашены 1 апреля. Существует несколько возможностей: можно ввести разные, зависящие от размера дохода, ставки подоходного налога или снова изменить размер необлагаемого налогами минимума.

Представитель Латвийской конфедерации работодателей Петерис Лейшкалнс не согласен с необходимостью увеличить прогрессивность латвийской налоговой системы. По его мнению, это будет способствовать не развитию государства, а наоборот - тормозить развитие.

"Прямая прогрессивность налоговой системы - это псевдолевый популизм, поскольку такая система нацелена не на группы населения с низкими доходами на людей с низкими зарплатами", - подчеркивает эксперт. По его словам, получатели зарплат в конвертах в таком случае станут платить меньше налогов, хотя их реальные доходы достаточны для того, чтобы платить налоги по полной или повышенной ставке.