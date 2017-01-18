Самый большой интерес латвийцы проявляли в отношении возможностей работы в Германии (25%), Великобритании (23%), Норвегии (13%), Эстонии (10%) и Нидерландах (10%). Больше всего (42%) жители Латвии интересовались работой по простым специальностям - уборщик, сельскохозяйственный работник, упаковщик и пр. Около 15% искали работу в сфере строительства - каменщиками, бетонщиками, плиточниками, плотниками. И около 11% обратившихся интересовались вакансиями сварщиков, столяров и токарей.

В Латвии Eures существует с 2004 года. Эта структура была создана при государственной службе занятости специально для того, чтобы консультировать жителей Латвии по различным вопросам, связанным с жизнью европейских стран. Eures работают шесть консультантов, а отделения Eures находятся практически во всех больших латвийских городах: Риге, Лиепае, Даугавпилсе, Резекне, Цесисе.