Схема, придуманная хакерами, получила название Methbot. В ее основе – 1,5 млрд "роботов", каждый из которых обладает американским IP-адресом. Боты просматривают 300 млн рекламных роликов в день, при этом умеют вести себя как реальные пользователи: перемещать курсор, хранить историю посещения веб-страниц, некоторые из них также имеют аккаунты в социальных сетях.

При этом хакеры создали в том числе и копии шести тысяч самых популярных среди рекламодателей сайтов. Речь идет, например, о сайтах CNN, The New York Times, BuzzFeed, Mashable, Facebook, Yahoo, Air France и других.

Издание пояснило, что хакеры продавали рекламу на фальшивых сайтах по стоимости оригиналов, а "армия ботов" просматривала на них промо-ролики. Таким образом рекламодатель получал по 200–300 тысяч просмотров ежедневно, а создатели Methbot – от $3 млн до $5 млн в день.

"Эта атака была совершена на все отрасли, – заявил генеральный директор White Ops Майкл Тиффани. – Они грабили и рекламодателей, и издателей, работали на крайне серьезном уровне, что просто невероятно".

The New York Times, которая также ознакомилась с докладом White Ops, добавила, что Methbot создали для того, чтобы заработать денег. Эти хакеры не причастны к кибератакам на США во время президентской избирательной кампании, подчеркнула газета.