Проект поправок предусматривает, что пошлина рассчитывается на основе показателя годового отчета и что пошлину платят все строительные коммерсанты.

Размер пошлины не изменен.

Поправки должны содействовать подписанию отраслевого генерального соглашения, а также конкуренции путем отказа на ограничение трудоустройства строительных специалистов, указывают в Минэкономики.

Поправки предусматривают, что впредь ежегодную пошлину будут платить все без исключения коммерсанты, внесенные в регистр. Сейчас пошлину платят компании, осуществляющие строительные работы, и специалисты по надзору за строительством. В свою очередь архитекторы, проектировщики и инженеры пошлину не платят. Также в поправках говорится, что впредь в регистр будут вноситься все коммерсанты, указавшие строительство основным видом деятельности.

Впредь госпошлина за ежегодное внесение информации в регистр строительных коммерсантов будет рассчитываться от нетто-оборота в соответствующем году, предусматривают поправки.

В свою очередь для коммерсантов, подписавших генеральное соглашение, после его вступления в силу, размер ежегодной пошлины будет снижен на 50%.

Также поправки отменяют ограничение на регистрацию в регистре строительных коммерсантов, если трудоустроенный у строительного коммерсанта строительный специалист работает у более чем двух строительных коммерсантов.

Планируется, что поправки вступят в силу 1 января 2018 года.