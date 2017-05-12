Он подчеркнул, что в сфере энергетики 2017 год является годом больших перемен и для Латвии, и для всего региона. В начале апреля латвийский рынок газа был открыт для конкуренции. В настоящее время перед отраслью стоит сложная задача - создать региональный газовый рынок в странах Балтии и Финляндии.

Министр отметил, что единый газовый рынок будет способствовать конкуренции, привлечению поставщиков, эффективному использованию инфраструктуры и справедливым ценам для потребителей. Для его создания необходимо решить различные технические вопросы - каким будут потребление газа, налоговая политика в отрасли газоснабжения и возобновляемых источников энергии.

Ашераденс отметил, что потребление газа в странах Балтии и Финляндии в последние годы сокращается, поэтому содержание инфраструктуры становится важной задачей. В то же время страны Балтии потребляет около 4,1 млрд кубометров природного газа в год, а стоимость рынка газа превышает миллиард евро, что является существенным объемом для развития конкуренции.

По словам министра, важным шагом для обеспечения конкуренции является создание общей платформы для торговли газом, и для этого необходимо разработать правовое регулирование, договориться о тарифах и функциях.

Глава Минэкономики отметил, что Латвии, Литве и Эстонии предстоит большая работа, чтобы договориться о координации регионального газового рынка - сначала в рамках стран Балтии, а затем с участием Финляндии. Цель этой работы - ликвидировать границы на рынке газа, работать на нем в качестве партнеров, чтобы обеспечивать эффективное использование инфраструктуры.

В конференции "На пути к интегрированному региональному рынку природного газа в Балтии и Финляндии", которая проходит в Риге, участвуют эксперты Европейской комиссии и представители крупнейших газовых компаний стран Балтии и Финляндии.

Региональный газовый рынок в полной мере начнет действовать после соединения газовых систем Литвы и Польши (планируется в 2021 году) и строительства газового соединения Balticconnector между Эстонией и Финляндией (планируется в 2020 году).