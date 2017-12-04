Клиенты латвийских операторов мобильной связи вправе использовать роуминг без дополнительной платы (звонки, короткие сообщение и передачу данных), если они путешествуют по 28 странам Европейского союза и трем государствам Европейской экономической зоны.
Если же клиент планирует отправиться в другие 18 стран Европы, ему придется дополнительно заплатить за услуги мобильной связи, то есть за роуминг. Список таких стран:
- Андорра
- Швейцария
- Турция
- Монако
- Сан-Марино
- Албания
- Белоруссия
- Россия
- Босния и Герцеговина
- Косово
- Украина
- Грузия
- Азербайджан
- Армения
- Македония
- Молдова
- Черногория
- Сербия
Также Регулятор предупреждает пользователей мобильной связи об опасности, которая их может подстерегать в приграничных зонах, где смартфоны автоматически ловят "чужую" зону без специального сигнала. В результате ничего не подозревающий клиент попадает в "недружелюбную мобильную среду" и вынужден платить за роуминг. С такой проблемой чаще всего сталкиваются те, кто путешествует поблизости со Швейцарией, на юге Германии, а также по Австрии, Франции и Италии.
Чтобы избежать "неприятностей", Регулятор советует активизировать функцию принудительной настройки выбора оператора связи.
Схожая проблема актуальна и для путешествующих по морю, где смартфоны нередко автоматически подключаются к сателлитам, услуги связи которых гораздо дороже, чем наземных мобильных сетей.