Клиенты латвийских операторов мобильной связи вправе использовать роуминг без дополнительной платы (звонки, короткие сообщение и передачу данных), если они путешествуют по 28 странам Европейского союза и трем государствам Европейской экономической зоны.

Если же клиент планирует отправиться в другие 18 стран Европы, ему придется дополнительно заплатить за услуги мобильной связи, то есть за роуминг. Список таких стран:

  • Андорра
  • Швейцария
  • Турция
  • Монако
  • Сан-Марино
  • Албания
  • Белоруссия
  • Россия
  • Босния и Герцеговина
  • Косово
  • Украина
  • Грузия
  • Азербайджан
  • Армения
  • Македония
  • Молдова
  • Черногория
  • Сербия

Также Регулятор предупреждает пользователей мобильной связи об опасности, которая их может подстерегать в приграничных зонах, где смартфоны автоматически ловят "чужую" зону без специального сигнала. В результате ничего не подозревающий клиент попадает в "недружелюбную мобильную среду" и вынужден платить за роуминг. С такой проблемой чаще всего сталкиваются те, кто путешествует поблизости со Швейцарией, на юге Германии, а также по Австрии, Франции и Италии.

Чтобы избежать "неприятностей", Регулятор советует активизировать функцию принудительной настройки выбора оператора связи.

Схожая проблема актуальна и для путешествующих по морю, где смартфоны нередко автоматически подключаются к сателлитам, услуги связи которых гораздо дороже, чем наземных мобильных сетей.