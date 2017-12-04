Комиссия по регулированию общественных услуг (регулятор) призывает жителей Латвии во время праздников, отправляясь в путешествия за пределы Латвии, убедиться в том, что в конкретной стране действует так называемый "домашний роуминг". Иначе абонент не сможет пользоваться смартфоном по тарифам, действующим на территории Латвии.

Клиенты латвийских операторов мобильной связи вправе использовать роуминг без дополнительной платы (звонки, короткие сообщение и передачу данных), если они путешествуют по 28 странам Европейского союза и трем государствам Европейской экономической зоны.

Если же клиент планирует отправиться в другие 18 стран Европы, ему придется дополнительно заплатить за услуги мобильной связи, то есть за роуминг. Список таких стран:

Андорра

Швейцария

Турция

Монако

Сан-Марино

Албания

Белоруссия

Россия

Босния и Герцеговина

Косово

Украина

Грузия

Азербайджан

Армения

Македония

Молдова

Черногория

Сербия

Также Регулятор предупреждает пользователей мобильной связи об опасности, которая их может подстерегать в приграничных зонах, где смартфоны автоматически ловят "чужую" зону без специального сигнала. В результате ничего не подозревающий клиент попадает в "недружелюбную мобильную среду" и вынужден платить за роуминг. С такой проблемой чаще всего сталкиваются те, кто путешествует поблизости со Швейцарией, на юге Германии, а также по Австрии, Франции и Италии.

Чтобы избежать "неприятностей", Регулятор советует активизировать функцию принудительной настройки выбора оператора связи.

Схожая проблема актуальна и для путешествующих по морю, где смартфоны нередко автоматически подключаются к сателлитам, услуги связи которых гораздо дороже, чем наземных мобильных сетей.