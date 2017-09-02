Напомним, при выплате возмещение по OCTA у владельца есть два варианта - либо получить наличные по страховке и искать сервис самому, либо довериться страховщику и ремонтировать авто в проверенном автосервисе. Но в первом случае клиент теряет 30% от суммы возмещения, поэтому все больше водителей стало выбирать ремонт в сервисах, с которыми сотрудничают страховые компании, пояснил Латвийского бюро страховщиков транспортных средств Янис Абашин, пишет портал lsm.lv.

Абашин указал: если клиент выбирают наличные и сам ищут сервис, нередко эти деньги оседают в нелицензированных автосервисах, что способствует развитию теневой экономики.

Еще одна проблема — использование поддержанных деталей при ремонте по страховке OCTA. Фактически, страховщики принуждают ремонтировать автомобили, используя старые детали, замечает руководитель компании SIA Norde Дайнис Бремзе. Косвенно это может влиять на рост автомобильных краж.

Но использование старых или новых деталей в ремонте зависит, прежде всего, от возраста самого автомобиля, уточнил в свою очередь Янис Абашин. Если же полностью перейти на ремонт с новыми деталями, то цены на страховки ОСТА еще вырастут.