Заявки на международный конкурс по строительству нового здания Лиепайской тюрьмы подали два латвийских стройпредприятия - Re&Re и UPB, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве юстиции.

Лиепайская тюрьма классифицируется как строительный объект, содержащий гостайну, поэтому одним из дополнительных требований к претендентам является наличие сертификата индустриальной безопасности, подтверждающего прозрачность предпринимательской деятельности и надежность хранения конфиденциальной информации.

Предприятие UPB предлагает выполнить строительные работы за 114,12 млн евро (без НДС), а Re&Re - за 123,417 млн евро (без НДС).

Победителя конкурса планируется объявить в конце лета.

7 февраля Агентство судебных зданий (АСЗ) объявило конкурс на строительство новой тюрьмы в Лиепае.

Положение о конкурсе разработано совместно с Министерством юстиции, Управлением мест заключения, Латвийским союзом инженеров-строителей и латвийским филиалом бюро присяжных адвокатов Sorainen. Разработку строительного проекта контролировало Эстонское агентство госнедвижимости, осуществившее уже несколько подобных проектов в Эстонии. Разработало строительный проект ООО Rem Pro.

Проект предусматривает ряд новшеств, которых до сих пор не было ни в латвийской, ни в эстонской системе мест заключения. Помещения в Лиепайской тюрьме спланированы так, чтобы максимально исключить контакты между заключенными во время их перемещения. Продуманное размещение сторожевых постов позволит сократить число охранников, все железобетонные стены корпусов будут снабжены дополнительной металлической сеткой, блокирующей мобильную связь до 95% и обеспечивающей изоляцию заключенных, будут установлены инфракрасные видеокамеры, дистанционные замки на дверях камер, что тоже позволит сократить число охранников.

Лиепайская тюрьма рассчитана на 1200 заключенных. В комплекс входят восемь зданий, общая площадь территории - 305,116 кв. м, общая площадь застройки - 64,053 кв м, общая площадь помещений - 51,407 кв. м. Тюрьма будет расположена в 5,6 км от центра Лиепаи.

В тюремный комплекс входят жилые корпуса для заключенных, просторный центр для работы заключенных, образовательный центр с помещениями для занятий спортом, медчасть, помещения для усиленного режима содержания, столовые.

После окончания строительства Лиепайской тюрьмы будут закрыты три действующие в Латвии тюрьмы, не отвечающие современным условиям содержания заключенных. Планируется, что в Лиепайской тюрьме будут работать более 400 работников. Расходы на ее строительство превышают 74 млн евро.