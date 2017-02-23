Ресторану Vincents, если бы он располагался в каком-либо мегаполисе, обязательно получил бы звезду престижного каталога Мишлен, считает известный эксперт и ресторанный критик Энди Хейлер, который в феврале гостил в столице Латвии.

В Риге он посетил несколько ресторанов - Vincents, Muusu, Bergs, Restorāns 3, Gastronome и Bibliotēka No.1, сообщили агентству LETA организаторы визита критика ООО Reaton Ltd.

Самые лучшие отзывы получил ресторан Vincents. Хейлер отметил выбор превосходного сырья (ингредиентов), что является один из существенных критериев при оценке ресторанов. Шеф-повар Мартиньш Ритиньш может себе позволить выбирать иностранное сырье высокого качества, так как посетители ресторана готовы за это платить.

Хейлер считает, если бы ресторан Vincents располагался, например, в Лондоне или Париже, ему обязательно присудили бы одну звезду Мишлена.

На второе место критик поставил ресторан Bibliotēka No.1, в котором используют латвийские продукты. По словам Хейлера, этот ресторан близок к стандартам Мишлен.

А вот рестораны Muusu, Restorāns 3 и Gastronome соответствуют критериям каталога Bib Gourmand, в который включают кухни высокого качества с хорошими ценами и перспективой.