Российская государственная компания "Российские железные дороги" (РЖД) отказалась транспортировать часть грузов из России через латвийские порты. Об этом со ссылкой на неофициальную информацию сообщает Reuters.

Девять связанных с индустрией источников заявили агентству, что РЖД отказалась поставлять через латвийские порты часть грузов, в том числе нефтепродукты, минеральные удобрения, уголь и металл. До сих пор все эти грузы перевозились через Латвию "сравнительно легко". Такая политика может нанести серьезный удар по Латвии, отмечает Reuters.

Представители РЖД заявили Reuters, что никаких ограничений на транзит через Латвию компания не вводила. Каждый запрос на перевозку груза РЖД рассматривает отдельно. При этом логистические предприятия предоставили агентству информацию, согласно которой транзит нефтепродуктов, угля и металла через Латвию по железной дороге в 2017 году упал на 90%. В первой половине мая объем перевозок по железной дороге из России в латвийские порты составил 45,7 тысяч тонн. В апреле по железной дороге было перевезено 750 тысяч тонн грузов, в марте - 1,2 млн тонн.

Агентство со ссылкой на несколько источников сообщает, что действия РЖД могут быть связаны с позицией Латвии по проекту газопровода Nord Stream 2. Между тем, премьер-министр Латвии Марис Кучинскис заявил Reuters, что у него нет информации о том, что Россия ввела какие-либо ограничения, и на данный момент это не более чем спекуляции.