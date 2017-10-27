Средняя закупочная цена молока в Латвии в сентябре 2017 года по сравнению с августом повысилась на 6%, а за год - по сравнению с сентябрем 2016 года - на 50%, свидетельствуют предварительные данные Латвийского центрального союза переработчиков молока (ЛЦСПМ).

Как сообщил агентству LETA председатель ЛЦСПМ Янис Шолкс, в сентябре средняя закупочная цена молока составила 318 евро за тонну и превысила рекорд 2013 года, когда она составила 315 евро за тонну.

По прогнозам Шолкса, в последующие месяцы закупочная цена молока будет колебаться, но иметь тенденцию к росту.

Объем сданного на переработку молока в сентябре за год сократился на 2%, а за девять месяцев 2017 года по сравнению с тем же периодом 2016 года - всего на 0,4%.

Поголовье дойных коров в Латвии в сентябре продолжало сокращаться, а продуктивность имеет тенденцию к увеличению.

ЛЦСПМ объединяет молокоперерабатывающие предприятия и партнеров, реализующих в общей сложности около 80% перерабатываемого в Латвии молока.