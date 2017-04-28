В 2015 году оборот компании составил 52,098 млн евро, а убытки - 9,147 млн евро.

Правление компании в годовом отчете отмечает, что прошлогодние убытки не превысили ранее прогнозированную величину. Снижение оборота правление компании в годовом отчете не комментирует.

В 2016 году было закрыто два из пяти действовавших в Риге магазинов Prisma. Несмотря на это компания намеревается продолжить работу в Латвии и открывать новые магазины.

Сейчас в Риге действуют Prisma Plaza, Prisma Sporta и Prisma Imanta. В прошлом году были закрыты Prisma Deglava и Prisma Domina.

Владелец Prisma Latvija - финский концерн S-group.