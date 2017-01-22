В этом году налог на недвижимую собственность (ННС) повысится в домах довоенной постройки в центре Риги, свидетельствуют данные анализа риэлторской компании "Starlex".

Поскольку для покупателей определяющим критерием при выборе жилья являются расходы по его содержанию, в "Starlex" проанализировали, какую недвижимость затронут обязательные правила Рижской думы "О налоге на недвижимую собственность в Риге", которые вступили в силу 1 января 2017 года.

В этом году ННС вырастет для собственников неразделенной жилой собственности в многоквартирных жилых домах, где на 1 января 2017 года требуется большее число задекларированных лиц, чтобы получить скидку по налогу, если площадь собственности превышает 40 кв. метров (в 2018 году – 30 кв. метров).

Например, для собственности, чья кадастровая стоимость составляет 30 тыс. евро, а площадь - 50 кв. метров, ННС вырастет с 60 евро до 138 евро, свидетельствуют расчеты "Starlex". Такая недвижимость, как правило, находится в домах довоенной постройки в центре Риги.

"Ранее большая часть владельцев квартир не придавала значения тому, является собственность отдельным квартирным имуществом или только условной долей здания, так как разницы не было. Сейчас, если у владельца имеется условная доля с правом использования жилья, площадь которого превышает 40 кв. метров, сниженная ставка ННС не применяется. Проигрывают в данном случае владельцы просторных квартир, не выделенных в отдельную собственность, у которых нет большой семьи и невозможно задекларировать больше людей на жилплощади", - поясняет руководитель "Starlex" Эгилс Смилктиньш.

Разделение жилого здания на отдельные квартиры - очень затратный по времени и деньгам процесс, в ходе которого должны сотрудничать все жильцы дома, отмечает он.

"Starlex" является риэлторской компанией, специализирующейся на аренде коммерческих площадей и торговом посредничестве. Компания работает с 2010 года. Единственный владелец "Starlex" - Улдис Клейновскис, свидетельствуют данные "Firmas.lv".