Северный коридор в последнее десятилетие считается самым амбициозным инфраструктурным проектом столицы. Совокупные расходы на его реализацию только по первоначальным оценкам составили бы 1,5 миллиарда евро.

Цель проекта - разгрузка центра Риги от транспортного потока за счет новой транзитной трассы, соединяющей Рижский порт и магистраль Via Baltica.

Планируемая протяженность Северного коридора - 30 километров. К западу от Риги трасса соединится с Рижской окружной дорогой возле Бабите и обеспечит соединение с дорогой Рига-Юрмала-Вентспилс (перекресток у Приедайне), а к востоку от Риги - должна соединяться с Видземским шоссе в районе Берги. Коридор должен быть интегрирован в систему магистральных улиц Риги с помощью 9-12 многоуровневых развязок. Дорога будет проходить и через Даугаву, речь идет об участке протяженностью около 400 метров. До сих пор ведутся дискуссии о том, будет ли это высокий мост или подземный туннель.

Проект Северного коридора разбит на четыре этапа. Первоначально планировалось, что строительные работы начнутся в 2012 году, а в 2018 году они будут завершены. Позже сроки неоднократно переносились. Сейчас в Департаменте городского развития Рижской думы порталу Delfi сообщили, что первый этап строительства Северного коридора включен в список долгосрочных проектов, поэтому в данный момент невозможно говорить о том, когда начнут строить эту дорогу.

Для остальных этапов строительства также подготовлены эскизные проекты, однако сроки их реализации тоже остаются неясными, поскольку не определены даты строительства по первому этапу проекта.

Затраты на разработку эскизных проектов с 2007 по 2011 год составили 5,77 млн евро. В 2015 году разработан строительный проект первого этапа Северного коридора, который обошелся в 2,9 млн евро. В самоуправлении отмечают, что при этом использовались средства из бюджета программ Евросоюза TEN-T.

Согласно первоначальным расчетам, общая стоимость строительства Северного коридора может составить 1,5 млрд евро. Но следует учитывать, что фактический размер сметы станет понятен только после проведения конкурсов на строительные работы.

Согласно утвержденному в 2010 году плану мобильности в Риге и Рижском районе, Северный транспортный коридор играет серьезную роль в улучшении мобильности в столице и ее окрестностях. Если дорога не будет построена, то в 2031 году в пиковые часы интенсивность транспортного потока на рижских мостах через Даугаву будет на 34% выше, а скорость передвижения транспорта по Риге в среднем снизится на 12%.