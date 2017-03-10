Предприятие в пятницу, 10 марта, получило решение совета и удивлено как самим решением, так и суммой штрафа, сказал Якринс. Предприятие проанализирует претензии СК и подаст свои аргументы в суд. Якринс выразил надежду, что в суде СК внимательнее прислушается в аргументам предприятия.

Он указал, что в 2012 году Рижская дума приняла решение о полной передаче сети общественного транспорта Rīgas satiksme, так как закон об общественном транспорте позволяет передавать 35% маршрутной сети подрядчику.

И в 2012 году, и сейчас Рижская дума устанавливает цену проезда в общественном транспорте, и эта цена ниже, чем себестоимость у Rīgas satiksme. В 2012 году проезд стоил 50 сантимов, сейчас - 1,15 евро. Самоуправление дотирует большую часть пассажиров, пользующихся услугами Rīgas satiksme, подчеркнул Якринс.

Директор управления административными ресурсами Rīgas satiksme Элина Эпалте-Друлле заявила на пресс-конференции, что решение СК необоснованно, поскольку не учтены специальные нормативные акты государства и столичного самоуправления, которые устанавливают порядок оказания услуг и определения цен. В 2012 году, когда Рижская дума передала право на перевозки Rīgas satiksme, самоуправление определило порядок и стоимость перевозок в Риге на всей маршрутной сети. Обществу Rīgas mikroautobusu satiksme (RMS) также надо учитывать правила Рижской думы, сказала Эпалте-Друлле.

В 2012 году в ходе конкурса на закупку перевозок повышенного сервиса участников обязали принимать во внимание минимальную цену, в свою очередь предложение более высокой цены будет оцениваться дополнительно. RMS предложило добавленную ставку "ноль". Это означало, что компания готова оказывать перевозки повышенного сервиса за цену, установленную в городе.

"СК совершенно необоснованно оштрафовал Rīgas satiksme за соглашение о минимальной цене. Нас нельзя судить за то, что мы соблюдаем закон. Если в СК считают, что нормативные акты написаны неправильно, он должен обращаться в Кабинет министров или Сейм", - сказала Эпалте-Друлле.

Она также отметила, что говорить о конкуренции в сфере общественного транспорта неправильно, поскольку эта сфера регулируется государством, а порядок ценообразования устанавливает Кабинет министров.

В СК ранее сообщили, что 27 февраля было принято решение оштрафовать Rīgas satiksme и RMS, обеспечивающее пассажирские перевозки микроавтобусами в соответствии с закупочным договором об оказании услуг общественного транспорта повышенного сервиса в части сети маршрутов Риги, за ограничение конкуренции соглашением о том, что плата за проезд RMS не должна быть ниже тарифа Rīgas satiksme.

Rīgas satiksme и RMS, реализуя это соглашение, исключили взаимную конкуренцию цен, защитили себя от давления конкуренции и ограничили возможности потребителей получать конкурентоспособную услугу", - указал Совет по конкуренции.

За искажение конкуренции совет наложил на Rīgas satiksme денежный штраф в размере 2 163 046,63 евро, на RMS - в размере 87 948,40 евро, одновременно обязав их прекратить реализацию запрещенного соглашения, а RMS - также установить плату за проезд независимо, на основе объективных расчетов себестоимости проезда одного пассажира.