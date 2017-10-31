Сейчас тарифы Rīgas ūdens за один кубометр воды и канализацию составляют 1,28 евро. Предприятие намерено с весны брать за эту же услугу 1,63 евро, пишет Rus.LSM.lv.

Мотивация подорожания – рост издержек из-за увеличения налога на природные ресурсы, повышение эксплуатационных расходов и проведение работ по ремонту и реконструкции, а также снижение потребления воды.

Поэтому компания просит разрешить ей поднять тариф на воду на 36,5%, а расценки на канализацию – на 18,5%. Председатель Комиссии по регулированию общественных услуг Роланд Ирклис признает – речь идет о значительном увеличении тарифов.

"Обычно предприятия запрашивают большой тариф, но в ходе оценки регулятор добивается снижения общих расходов", - отметил Ирклис.

Регулятор начал ознакомление с расчетами тарифами, а в ближайшее время займется оценкой ситуации. Rīgas ūdens хочет ввести новые расценки с 1 апреля.