Это один из крупнейших инвестиционных проектов в Латвии за последние годы. Планируется, что его реализация позволит предприятию увеличить потенциал экспорта на 64,4% по сравнению с 2015 годом.

О планах строительства нового центра логистики представители предприятия расскажут на пресс-конференции, которая состоится 25 января в 11.00 в конференц-зале Tallink Hotel на ул. Элизабетес, 24 в Риге.

В пресс-конференции примут участие председатель правления Rimi Latvia Валдис Турлайс, исполнительный директор Совета иностранных инвесторов в Латвии Марта Яксона и исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев продовольствием Норис Крузитис.

В строительство центрального склада Rimi Baltic планируется инвестировать 64 млн евро, центрального офисного здания - 11 млн евро. Общая площадь складов превысит 70 тыс. кв. м, квадратура офисов после расширения составит почти 10 тыс. кв. м.

Строительство склада и расширение офиса Rimi Baltic в Риге планируется завершить к 2018 году.

Прибыль Rimi Latvia в 2015 году составила 27,427 млн евро, оборот - 785,281 млн евро.

Владельцем Rimi Latvia является компания Rimi Baltic, принадлежащая шведскому концерну розничной торговли ICA Gruppen.

В настоящее время в сеть Rimi Latvia входят 119 магазинов трех форматов: 31 гипермаркет Rimi, 44 супермаркета Rimi и 44 магазина низких цен Supernetto. Магазины Rimi и Supernetto работают в 27 городах Латвии.